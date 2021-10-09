Казань, 9 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Газон казанского стадиона «Ак Барс — Арена», на котором состоялся матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года между командами России и Словакии, был не самого лучшего качества. Об этом 9 октября заявил журналистам главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Ссылаться на поле неправильно. Поле было одинаково хорошим и плохим для обеих команд. Поле было непривычно мягким, но это не сыграло свою роль. Оно не было лучшего качества. Трава молодая не держит, слишком много песка. Что есть, то есть», — сказал он.

При этом Карпин утончил, что организаторы попытались сделать максимально возможное для того, чтобы улучшить состояние газона «Ак Барс — Арены», однако сделать его идеальным, по мнению главного тренера сборной России, было невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал лучшим игроком российской команды в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с командой Словакии голкипера Матфея Сафонова.