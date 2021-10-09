Иркутск, 9 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 9 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5038 человек, причём вновь 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 112 889 человек (+398 за сутки). Госпитализированы 3213 (+109 за сутки).

Выздоровели 102 367 пациентов (+379 за сутки). Ещё 451 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек