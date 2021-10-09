В Челябинской области от COVID-19 скончались ещё 27 человек
Челябинск, 9 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 октября зафиксировали смерть от COVID-19 ещё 27 человек. Об этом 9 октября сообщает оперштаб.
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе скончались от этой болезни уже 3627 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 10 720 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных носителей коронавируса уже превысило в регионе 101 тыс. граждан.