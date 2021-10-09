Челябинск, 9 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 октября зафиксировали смерть от COVID-19 ещё 27 человек. Об этом 9 октября сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в регионе скончались от этой болезни уже 3627 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 10 720 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных носителей коронавируса уже превысило в регионе 101 тыс. граждан.