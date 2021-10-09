Афины , , 11:29 — REGNUM Снижение налогов и снижение страховых взносов за последние два года способствовали развитию греческого предпринимательства, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис на мероприятии, проведенном Фондом экономических и промышленных исследований (IOBE) в Афинах 8 октября. Об этом сообщает AMNA.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Соответствующие меры правительства также обеспечили политическую стабильность, что важно для долгосрочных инвестиций, заявил премьер-министр.

Теперь, по словам Мицотакиса, предпринимательство должно заняться существенной поддержкой работников, поднятием заработной платы и улучшением социального обеспечения в рамках более широкого социального диалога и обеспечения конкурентоспособности.