Ачинск, Красноярский край, 9 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ачинске Красноярского края возбудили уголовное дело по факту предоставления сироте непригодного для проживания жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, нарушения были выявлены в ходе проверки.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии Сироте в Ачинске выдали непригодное для проживания жильё

Местная жительница из числа детей-сирот получила квартиру в июне 2019 года. При этом, по версии следствия, должностные лица городской администрации знали о непригодности её для проживания.

«В настоящее время в квартире отсутствует отопление, подвальное помещение дома затоплено грунтовыми водами, на стенах квартиры имеется плесень, при этом совместно с сиротой проживает ее 10-месячная дочь», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». В рамках расследования следователи намерены установить все обстоятельства преступления.

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