Пекин, 9 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблём «Шэньчжоу-13» установлена на стартовой площадке космодрома «Цзюцюань». Об этом сообщает газета China Daily.

JeffKogut Космодром Цзюцюань

Корабль «Шэньчжоу-13» доставит трёх китайских космонавтов на базовый модуль формируемой орбитальной станции. Планируется, что они проведут на орбите около полугода.

Точная дата старта будет объявлена после проверки всех систем. Отмечается, что пуск должен состояться в ближайшие дни.

Первый модуль орбитальной станции Китая «Тяньхэ» был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. В июне к модулю прибыла первая пилотируемая экспедиция. Космонавты благополучно вернулись на Землю в сентябре.