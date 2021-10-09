Афины , , 11:30 — REGNUM Управление гражданской авиации Греции объявило о новом продлении мер по сдерживанию распространения коронавируса до 15 октября 2021 года, сообщает AMNA.

Самолет (сс) Maklay62

В частности, правила для рейсов, прибывающих из-за рубежа, которые будут действительны до 15 октября, запрещают въезд в Грецию граждан третьих стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, и их несовершеннолетних детей. Исключение — пассажиры, путешествующие по существенным причинам, и постоянные жители следующих 36 стран:

Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Япония, Ливан, Азербайджан, Армения, Иордания, Молдавия, Бруней, Сан-Марино, Андорра, Ватикан, Монако, Турция, Косово, Тайвань.

Условием для въезда в страну является выполнение одно из следующих требований:

1) Пройти вакцинацию против COVID-19 не менее чем за 14 дней до прибытия и предъявить сертификат о вакцинации на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, выданный государственным органом.

2) Иметь отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус COVID-19 методом ПЦР в течение последних 72 часов или в течение 48 часов до прибытия в Грецию в случае экспресс-теста.

3) В качестве альтернативы, путешественники в Грецию могут иметь справку о болезни, которая действительна от 30 до 180 дней после первого положительного теста на коронавирус.

4) Пассажиры прибывающего из-за рубежа рейса могут также предъявить в цифровой или печатной форме европейский цифровой сертификат или сертификат, выданный третьими странами, который включает информацию о типе полученной вакцинации, результатах, дате и типе проведенного теста или подтверждает перенесенное заболевание COVID-19.

Те же условия для въезда в Грецию (вакцина или отрицательный тест, справка о болезни или цифровой сертификат) применяются к несовершеннолетним в возрасте от 12 лет и старше.

Использование маски для лица обязательно в аэропорту и во время полета.