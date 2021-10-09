Москва, 9 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Облик и технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя космического назначения «Иркут» представило Минобороны РФ. Материал 9 октября обнародован в новом номере журнала «Космическая техника и технологии», выпускаемый ракетно-космической корпорацией «Энергия».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Отмечается, что новая ракета будет производиться в одноразовом и многоразовом (с возвращением на крыльях) вариантах, при этом стартовая масса первого составит 23,6 т, а второго — 25 т.

Также указывается, что одноразовый вариант будет способен выводить на низкую околоземную орбиту (200 км) 584 кг груза, а на геостационарную орбиту — 84 кг, а многоразовый — 398 и 60 кг соответственно.

Кроме того, уточняется, что топливом для ракеты станет пара кислород-метан в самой ракете и гептил с амилом в ее разгонном блоке, который получил название «апогейный модуль».

Помимо того, добавляется, что пуск обоих типов новых российских ракет-носителей запланирован на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками британской компании OneWeb.