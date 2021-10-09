Тюмень, 9 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту нападения ученика шестого класса лицея на своего одноклассника с ножом. Об этом сообщает портал 72.ru.

Pixabay.com Нож

Инцидент произошёл 6 октября 2021 года. По словам очевидцев ребёнок на одном из уроков стал внезапно выражаться нецензурно в адрес своих одноклассников. Учитель, которая безуспешно пыталась угомонить агрессивного школьника, пошла за завучем. Вслед за ней из класса выскочил буян и вернулся обратно с ножом, ударил им одноклассника и бросил на пол.

По данным издания, раненого ученика отвели в медпункт, вызвали скорую помощь, наложили швы. По факту проводится проверка.