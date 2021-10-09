Москва, 9 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Авиаперевозки по местным маршрутам на территории Республики Алтай, а также Томской области и Забайкальского края остановлены из-за новых требований к безопасности малых аэропортов. Об этом 9 октября сообщает РБК.

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Уточняется, что основной владелец авиационной компании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») и ее дочерней структуры «Аэросервис» Андрей Богданов рассказал, что пассажирские перевозки на Алтае, в Томской области и Забайкалье приостановлены из-за того, что малые аэропорты не могут выполнить новые требования по безопасности, которые введенные постановлением правительства России № 1603 от 5 октября 2020 года.

Также указывается, что для того, чтобы соблюсти новые требования, в малых аэропортах необходимо было к октябрю 2021 года установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования (контроль, досмотр и охрана), а также организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

При этом отмечается, что, по оценке авиакомпаний и местных властей, модернизация одного аэропорта, согласно новым требованиям, обойдется в сумму от 13 млн до 50 млн руб.

Кроме того, добавляется, что, как рассказал представитель Минтранса, из более 2,2 тыс. посадочных площадок в России на 1 октября новым требованиям соответствовали только 165.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что поручение министерству юстиции США разобраться с ростом количества инцидентов с участием недисциплинированных пассажиров самолетов дал американский президентДжо Байден.