Челябинск, 9 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 октября обнаружили ещё 401 носителя коронавируса. Из них три школьника, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 101 080 заразившихся. Вылечился 85 421 пациент.

Количество больных COVID-19 продолжает уверенно расти и уже составляет 10 720 человек.