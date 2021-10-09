Иркутск, 9 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Иркутске начальнику отдела полиции предъявлено обвинение по коррупционной статье. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полиция

Следователи устанавливают аналогичные факты преступной деятельности обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, начальника отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» задержали прямо на рабочем месте 7 октября 2021 года. По версии следствия, в конце 2020 года начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей.

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