Горно-Алтайск, 9 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе — по 9 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 909, почти треть из которых приходится на жителей республиканской столицы. По состоянию на 9 октября, от COVID-19 выздоровели 20 675 человек, в том числе семь пациентов за последние сутки.

Подтверждено два новых летальных случая — в августе скончались 84-летняя жительница Усть-Коксинского района и жительница города Горно-Алтайска 43 лет.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии. Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 413», — добавили в оперштабе.