Вашингтон, 9 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Специалисты Facebook устранили причины сбоев в работе интернет-сервисов компании. Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

Jaipurbeat.com Мобильные приложения WhatsApp и Facebook

Специализирующийся на мониторинге стабильности работы интернет-сервисов портал Downdetecor зафиксировал сбои в работе продуктов Facebook в ночь с 8 на 9 октября. Проблемы в работе WhatsApp, Instagram и других сервисов компании продолжались несколько часов.

«Сожалеем, если вы не могли получить доступ к нашим продуктам… Мы устранили проблему, ещё раз благодарим за терпение на этой неделе», — сообщили в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября произошёл глобальный сбой в работе мессенджеров и социальных сетей, принадлежащих компании Facebook.