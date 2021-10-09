Абакан, 9 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Хакасии подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки скончались пять женщин в возрасте от 53 до 74 лет и пятеро мужчин 62−91 года. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике с начала года достигло 786.

В настоящее время в ковидных стационарах лечатся более 1 тыс. пациентов, 17 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 2,7 тыс. человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 609(-127) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.