Калгари, Канада, 9 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» уверенно обыграл команду «Виннипег Джетс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вратарь «Калгари Флэймз» держит оборону

Игра прошла льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

У «Калгари» забитыми голами отличились Эндрю Манджапане (1-я минута, в большинстве), Шон Монахан (14-я, в большинстве) и шведский форвард Элиас Линдхольм (49-я).

Автором единственной забитой шайбы «Виннипега» стал Логан Стэнли (48-я).

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.