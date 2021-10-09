Барнаул, 9 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В преддверие Дня работников сельского хозяйства Алтайкрайстат обнародовал любопытную статистику о состоянии аграрного сектора региона. В частности, отмечается, что Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных субъектов не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

По объему производства продукции регион в 2020 году находился на 13-м месте среди субъектов России. Алтайский край занимает лидирующее положение по большинству направлений сельскохозяйственного производства в Сибирском федеральном округе. Доля валовой добавленной стоимости вида деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в валовом региональном продукте занимала в 2019 году 12,7% против 4,1% по России и 4,2% — по Сибирскому федеральному округу.

В 2020 году в сельском хозяйстве Алтайского края были заняты 38,1 тыс. человек (6,7% занятых в экономике). Заработная плата работников в среднем составляла 23 150 рублей в месяц, рост по сравнению с 2019 годом составил 4,2%. Общая посевная площадь в 2020 году составляла 5,2 млн гектаров.

На значительных площадях возделываются пшеница, рожь, овес, ячмень, крупяные и зернобобовые культуры. Алтайский край — единственный от Урала до Дальнего Востока производитель сахарной свеклы.

Кроме этого сельскохозяйственные организации выращивают подсолнечник на маслосемена, лен-долгунец, сою, кукурузу на зерно. Животноводство представлено молочным и мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством, птицеводством, коневодством, пантовым оленеводством, пчеловодством.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2021 года в алтайские закрома засыпали 4 млн. 800 тыс. тонн зерна в бункерном весе. По данным регионального минсельхоза, с полей убрали 91% зерновых и зернобобовых культур.

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