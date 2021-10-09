Парабельский район, Томская область, 9 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет местный житель по обвинению в повреждении и хищении объекта жизнеобеспечения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД по Томской области Таксофон

По данным следствия, 39-летний мужчина в июле 2021 года вырвал с места крепления общественный таксофон, расположенный в селе Голещихино Парабельского района. Затем он установил его на своём приусадебном участке.

«В результате преступной деятельности обвиняемого причинен ущерб организации на общую сумму более 5 500 рублей», — отметили в ведомстве.

Были возбуждены уголовные дела по двум статьям, объединённые в одно производство. К настоящему времени расследование завершено, документы по делу направлены в районный суд.