Москва, 9 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Уязвимым местом Вашингтона является не только слабость американского президента Джо Байдена, но и ослабление самих США. Об этом 8 октября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

Так он оценил слова Дональда Трампа-младшего, считающего что «Джо Байден слаб, и Китай это знает». По мнению российского сенатора, сама КНР укрепилась существенно.

«Трамп-мл. отыгрывает карту слабости Байдена против Китая. Но дело не только в Байдене: дело в том, что США стали слабее, а Китай — неизмеримо сильнее, чем прежде», — отметил парламентарий.

Он также полагает, что с такой ситуацией не сможет справиться никто из американских лидеров.

«Это тектонический сдвиг, который ни один президент США не в силах остановить», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что миру угрожает обострение в противоречиях между США и Китаем, которое может спровоцировать новую холодную войну.