Вашингтон, 9 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Режиссёр Дени Вильнёв не исключал возможности завершения карьеры после провала в прокате фильма «Бегущий по лезвию 2049». Об этом Вильнёв рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Gage Skidmore Дени Вильнёв

Фильм «Бегущий по лезвию 2049» стал продолжением картины 1982 года режиссёра Ридли Скотта. Скотт работал над продолжением в качестве продюсера, режиссёрское кресло занял Дени Вильнёв.

Перед работой над этим фильмов Вильнёв снял несколько удачных картин, включая «Пленницы» (2013), «Враг» (2013), «Убийца» (2015) и «Прибытие» (2016). Ожидалось, что «Бегущий по лезвию 2049» также ждём успех в прокате, поэтому бюджет фильма раздулся до $150 млн.

Новая картина была хорошо принята критиками, а также получила премии «Оскар» и «BAFTA» в номинациях «Лучшая работа оператора» и «Лучшие визуальные эффекты». Однако в прокате фильм провалился — картина собрала в мировом прокате $167 млн (занимающиеся съёмкой фильмов студии получают не более 50% от кинотеатральных сборов).

«Для меня стало чудом, что после «Бегущего по лезвию 2049» я всё ещё снимаю фильмы… Это была опасная игра», — рассказал Вильнёв.

Он отметил, что сильно рисковал, берясь за этот проект. Вильнёв добавил, от участия в этом проекте его отговаривал Кристофер Нолан. Коллега-режиссёр предупреждал, что работа над продолжением культовой картины 1981 года станет для Вильнёва «прогулкой по священной территории».