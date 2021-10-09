Сент-Луис, США, 9 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

Игра прошла льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 7:3.

В составе «блюзменов» голами отличились российский нападающий Владимир Тарасенко (7-я минута), Джейк Уолман (9-я), Дэвид Перрон (16-я, в пустые ворота), Джеймс Нил (24-я), Роберт Бортуццо (29-я), Джордан Кайру (36-я, в большинстве) и Тайлер Бозак (48-я).

У «Коламбуса» шайбами отметились оформивший в матче дубль шведский нападающий Эмиль Бемстрём (44-я и 57-я) и Брендан Гонс (60-я).

Российские форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился в матче одной результативной передачей, его одноклубник Иван Барбашёв не записал на свой счет в игре результативных действий.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.