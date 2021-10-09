Чита, 9 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае дан старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу

Соревнования уровня Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу являются отборочным этапом на чемпионат России по пауэрлифтингу. Участие в мероприятии принимают более 350 спортсменов из Читы, Магадана, Улан-Удэ, Нерюнгри, Якутска, Алдана.

«Спасибо федерации пауэрлифтинга региона. Буквально полгода-год назад мы только разговаривали о проведении этих соревнований, и вот сегодня мы эту цель воплотили в жизнь. Желаю участникам, чтобы килограммы были легкими, пусть победит сильнейший», — отметил на церемонии открытия заместитель министра физической культуры и спорта региона Андрей Середкин.

Пресс-служба правительства Забайкалья Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу проходят в Забайкалье в первые

Соревнования проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ и продлятся до 10 октября.

«Пауэрлифтинг — это силовое троеборье, в котором атлеты соревнуются в трех упражнениях: приседание со штангой на плечах, жим лежа и становая тяга. Нужно поднять максимальный вес на одно повторение.

Побеждает тот, кто собрал наибольшую сумму в трех движениях в своей весовой категории. Соревнования пройдут в категории жим и жим классический среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, а также ветеранов», — пояснили в федерации пауэрлифтингу Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года тяжелоатлет из Акмолинской области Казахстана Давид Дегтярёв установил рекорд Азии по пауэрлифтингу среди паралимпийцев.

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