Москва, 9 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Накануне американский военный портал Military.com опубликовал материал под названием «Почему российские гиперзвуковые ракеты не видны на радарах». В нём авторы обсуждают перспективную российскую гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования «Циркон».

K.sina.cn «Циркон»

В статье эксперты соглашаются, что гиперзвуковое оружие РФ нивелировало размеры, технологии и огромное количество авианосцев военно-морского флота США. Любой российский корвет можно оснастить 25-ю гиперзвуковыми ракетами «Циркон», тогда как для поражения самого современного американского атомного авианосца, по мнению американских специалистов, понадобится не более пяти таких ракет.

Как отметили в Институте РУССТРАТ, со времени анонса перспективных ракет иностранная пресса отличается повышенным интересом к «Циркону», накануне это внимание было дополнительно подстёгнуто — 4 октября 2021 года был успешно проведён первый испытательный пуск ракеты из-под воды с подлодки «Северодвинск».

«Циркон» имеет поистине уникальные характеристики: крейсерская скорость ракеты составляет 9 Махов, а преодолевать до цели она может более 1000 километров. К сведению, боевые палубные самолёты авианосцев США могут действовать в радиусе только 800 километров, то есть любая авианосная ударная группа ВМФ США полностью беззащитна перед российской гиперзвуковой ракетой, и американский флот во время потенциального военного конфликта с Россией окажется бесполезен, отмечают в РУССТРАТ.

Возможность подводного пуска «Циркона» означает, что беззащитными становятся и стационарные наземные цели на территории США, так как российские субмарины вполне могут подойти на необходимое для удара расстояние, а координаты военных баз, центрального здания Пентагона или комплекса зданий штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли прекрасно известны Минобороны РФ.

В Институте РУССТРАТ напомнили, что подобный класс российского управляемого ракетного оружия может оснащаться ядерной боевой частью, а в этом случае боеголовка становится легче, то есть дальность полёта ядерного «Циркона» ещё увеличится. Дополнительный ужас Запада вызывает тот факт, что существующие и даже перспективные системы ПВО и ПРО США и их союзников не способны перехватить эти ракеты.