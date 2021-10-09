Казань, 9 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал лучшим игроком российской команды в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с командой Словакии голкипера Матфея Сафонова. Он рассказал об этом 9 октября журналистам.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Я очень доволен самоотдачей, самоотверженностью. Это была команда, которая умирала и билась. На полусогнутых бежала до конца, все друг за друга», — сказал он.

При этом Карпин уточнил, что он не стал бы выделять каких-либо игроков из числа своих подопечных.

«Отыграли на ноль. Матвей спас в нескольких моментах, он лучший игрок матча. К сожалению. Для меня, когда вратарь лучший игрок матча — это плохо. Значит, команда сыграла не очень», — пояснил главный тренер сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин заявил, что в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии у российских футболистов не получалась игра с мячом.