Чебаркуль, Челябинская область, 9 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Мошенники оформили на жителя Чебаркуля Челябинской области крупный кредит и похитили деньги. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Размер кредита составил 1,815 млн рублей. Гражданин 1995 года получил телефонный звонок от якобы специалиста финансовой организации, на карточку которой он получает зарплату. Некая женщина предложила ему снизить проценты по имеющимся кредитам. Клиент согласился и продиктовал ей код из смс-сообщения.

В итоге на него оформил кредит. А полученные деньги затем сняли с его счёта.