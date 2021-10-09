Улёты, Забайкальский край, 9 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Жители забайкальского села Доронинское, расположенного в Улётовском районе, получили новый ФАП, а фельдшер, который прибыл туда работать, — новое жильё. Отныне жители данного населённого пункта (а это более 500) человек будут получать медпомощь на должном уровне. Подробности 9 октября сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Пресс-служба правительства Забайкалья Забайкалье. Новый дом для фельдшера

Фельдшер села Доронинское Марина Дорошкова работает в медицине с 2009 года: начинала в стационаре краевой клинической больницы, затем в стационаре Улетовской ЦРБ, в ФАПе.

«У меня большой опыт, я много что умею, знаю, мне проще работать фельдшером, чем тем молодым специалистам, кто только начинает. С радостью приняла предложение главврача пройти обучение на фельдшера и переехать в сельское поселение Доронинское. Здесь построен новый ФАП, где я начала работать в июле этого года. Меня все устраивает — это новый модульный ФАП, который оснащен необходимым оборудованием, с хорошим материальным обеспечением.

Работать в новом ФАПе — одно удовольствие. Кроме того, народ здесь очень приветливый, я не думаю уезжать отсюда. Просто так сложились обстоятельства, что не завершены все сельскохозяйственные работы в моем доме в селе Арта, что в 27 километрах отсюда, я езжу на работу на машине в Доронинское. Но в ближайших планах у меня переехать, обставить дом, навести порядок во дворе, наладить надворные постройки, чтобы перевезти хозяйство.

На данный момент у меня две коровы, утки, куры, кролики. На следующей неделе уже планирую переезжать, во всем мне помогает главврач Улетовской ЦРБ Сергей Капустин. Машину для переезда выделит больница. Сейчас мы запустили кочегарку, протапливаем дом. Как все протопится, можно будет перевозить вещи, а потом хозяйство», — поделилась Марина Дорошкова.

Пресс-служба правительства Забайкалья На приеме у фельдшера

«Жилье в Доронинском, согласно выставленным требованиям, было подобрано. Для нового жильца вставлены пластиковые окна. Кроме того, во дворе есть хозяйственные постройки и участок площадью 40 соток.

Поскольку дом приобретен по конкурсной процедуре, при которой закон обязывает приобрести здание, соответствующее техзаданию и предложенное по самой выгодной цене», — пояснил начальник департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров.

Напомним, что в крае продолжается реализация плана социального развития центров экономического роста (ЦЭР). В 2020—2021 годах для медицинских работников Забайкалья приобретено 107 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области 50 специалистов первичного звена здравоохранения и службы скорой помощи смогли улучшить свои жилищные условия в 2021 году.

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