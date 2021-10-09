Вашингтон, 9 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз». Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вашингтонской команды.

Michael Miller Александр Овечкин

В ходе первого периода 36-летний российский хоккеист пытался провести силовой прием против нападающего «Флайерз» Трэвиса Конечны и упал на лед. Затем он смог встать и ушел в раздевалку, по данным пресс-службы, у игрока повреждение нижней части тела.

Отметим, Александр Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года и за это время три раза становился наиболее ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды обладателем приз «Тед Линдсей эворд», вручаемому лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), также в 2018 году вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.