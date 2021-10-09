Москва, 9 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В правительстве Российской Федерации подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей. Систему разрабатывали в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Минздравом.

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По замыслу разработчиков, внедрение отраслевой системы оплаты труда должно кардинально изменить оплату труда работников российской системы здравоохранения.

Смысл новой системы в том, что заработные платы для работников системы здравоохранения будут определятся по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

Ожидается, что благодаря этой реформе у работников системы здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Кроме того, новая система предполагает, что высокий уровень заработных плат достигается не за счет роста нагрузки на работника.

Новую систему предполагается протестировать в семи регионах, в которых находятся 440 медицинских учреждений, в которых работают 170 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России существует колоссальный разброс в зарплатах специалистов, выполняющих одну и ту же работу. При этом разброс наблюдается не только по регионам, но и по учреждениям в рамках одного субъекта Федерации.