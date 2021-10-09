Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Комитет по надзору и реформе Палаты представителей Конгресса США обвинил бывшего американского президента Дональда Трампа во лжи по поводу принадлежащего ему отеля. Об этом 8 октября законодательный орган сообщил на своем сайте.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о гостинице Trump Hotel в Вашингтоне. Члены комитета считают, что Трамп существенно преувеличивал финансовое положение отеля и обнародовал ложные сведения об указанном имуществе.

Согласно утверждениям экс-главы государства, гостиница приносила ему десятки миллионов долларов прибыли в год. Вместе с тем комитет якобы располагает информацией о том, что за то время, которое Трамп был президентом, отель понес убытки в размере более $70 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября комитет Конгресса США обвинил Дональда Трампа в том, что его предприятия пытались скрыть от иностранных правительств информацию о миллионах долларов, которые проходили через Trump International Hotel.

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