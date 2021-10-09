Томск, 9 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Томской области повторную вакцинацию против коронавируса прошли более 28 тыс. жителей, в том числе 6,5 тыс. человек старше 60 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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Как отмечается, повторная прививка становится возможной спустя шесть месяцев после завершения первичной иммунизации. Её можно проводить любым из зарегистрированных в стране препаратов.

«Наиболее предпочтительна для повторной прививки, а также вакцинации переболевших однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В регион поступило более 74 тысяч доз этого препарата, он имеется в достаточном количестве во всех прививочных пунктах», — отметил начальник облздрава Сергей Дмитриев.

Добавим, что всего в регионе от COVID-19 первичную вакцинацию прошли 306 тыс. человек, завершили иммунизацию почти 288 тыс. жителей.