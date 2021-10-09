«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ
Вашингтон, 9 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра проходила льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.
В составе «Кэпитлаз» голами отметились датский форвард Ларс Эллер (12-я минута), Джон Карлсон (25-я), Том Уилсон (43-я, в большинстве), Энтони Манта (45-я) и Ник Дауд (60-я, в пустые ворота.
У гостей шайбами отметились Клод Жиру (30-я) и оформивший в матче дубль Кэм Аткинсон (31-я и 39-я, при игре 4×4).
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче двумя результативными передачами его российский одноклубник Александр Овечкин покинул лед в первом периоде и не записал на свой счет результативных действий.
Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.