Вашингтон, 9 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) syntart Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз»

Игра проходила льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.

В составе «Кэпитлаз» голами отметились датский форвард Ларс Эллер (12-я минута), Джон Карлсон (25-я), Том Уилсон (43-я, в большинстве), Энтони Манта (45-я) и Ник Дауд (60-я, в пустые ворота.

У гостей шайбами отметились Клод Жиру (30-я) и оформивший в матче дубль Кэм Аткинсон (31-я и 39-я, при игре 4×4).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче двумя результативными передачами его российский одноклубник Александр Овечкин покинул лед в первом периоде и не записал на свой счет результативных действий.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.