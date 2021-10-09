Москва, 9 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Московская полиция подозревает трех сотрудников посольства США в краже имущества посетителя одного из заведений в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Pars Посольство США. Москва

Сообщается, что в полицию обратился мужчина, который заявил, что у него украли рюкзак с личными вещами в баре на Сретенке. Сумму ущерба он оценил в 15 тысяч рублей.

Полиция в ходе предварительного расследования изучила записи с камер видеонаблюдения, а также допросила свидетелей. Были установлены трое подозреваемых. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

У следствия есть видеозапись входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России.

Через МИД РФ в посольство США направлено требование о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета с целью проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством.