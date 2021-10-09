Красноярск, 9 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 395 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки составил 0,3%. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 11 501. Снято с медицинского наблюдения за сутки 2485 человек.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 729 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 805 человек», — отметили в управлении.