Москва, 9 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. На должность художественного руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» назначен Николай Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Театр

Сергиенко ранее занимал должность заместителя художественного руководителя театра. Свою службу в театре «Ромэн» новый руководитель начал в 1969 году в должности артиста драмы.

«Театр «Ромэн» — национальная гордость, единственный профессиональный цыганский театр в мире. Я буду придерживаться той концепции развития театра, которая была разработана с Николаем Алексеевичем Сличенко», — отметил Сергиенко.

Предыдущий художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в июле 2021 года на 87-м году жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре артист театра «Ромэн» Борис Василевский был награждён орденом Дружбы.