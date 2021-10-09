Канский район, Красноярский край, 9 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Канском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, в результате аварии погибли два человека, ещё четверо получили тяжёлые травмы.

Главное управление МВД по Красноярскому краю Смертельное ДТП в Красноярском крае

По предварительным данным, поздно вечером 6 октября 33-летний водитель автомобиля Mazda на трассе Р-255 «Сибирь» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой» под управлением 52-летнего мужчины.

«В результате ДТП в автомобиле ВАЗ погибли водитель и 47-летний пассажир, три пассажира данного транспортного средства, а также водитель автомобиля Mazda госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Обе машины к настоящему времени изъяты в качестве вещественных доказательств.