Индиан-Уэллс, США, 9 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уверенно обыграла американскую спортсменку Мэдисон Кис в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Menzel Анастасия Павлюченкова

Спортсменка из России обыграла американку в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Матч продолжался в течение 57 минут. За этот временной отрезок Павлюченкова два раза подала навылет и смогла реализовать 4 из 6 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время пять раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче.

Отметим, в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния между Лейлой Фернандес из Канады и француженкой Ализе Корне.