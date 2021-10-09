Барнаул, 9 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 9 октября прививки получили 706 255 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 2894 человека. Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 38 866 жителей региона получили первую прививку (+302 за сутки).

PublicDomainPictures Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составляет 660 702 человека (+2210 за сутки). Также известно о 6687 ревакцинированных (+381 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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