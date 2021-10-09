Екатеринбург, 9 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В общественном транспорте Екатеринбурга всё же повысят стоимость проезда. Об этом пишут СМИ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Общественный транспорт. Екатеринбург.

Как рассказал порталу Е1.ru министр транспорта Свердловской области Василий Старков, этот процесс закономерный. Сейчас идут расчёты, на основании которых и будет утверждён новый предельный тариф.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в СМИ прошла информация о грядущем повышении стоимости проезда с 28 до 32 рублей. Затем её опровергли, но уже в октябре эти планы нашли своё подтверждение.