Токио, 9 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Как минимум 53 сотрудника японских организаций были эвакуированы в октябре из Афганистана. Об этом 9 октября сообщает агентство Kyodo.

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Афганские работники посольства Японии и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) были эвакуированы при содействии правительства Катара на частном самолёте. Им были оформлены японские визы, после чего люди прибыли в аэропорт столицы Японии, города Токио.

Все прибывшие из Афганистана сейчас проходят десятидневный карантин. Уточняется, что всего запланировано эвакуировать около 500 человек, но по настоящее время удалось вывезти только около ста сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили ситуацию в Афганистане.