Кемерово, 9 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 9 октября, за прошедшие сутки выявлено 183 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 184 случая.

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«Новокузнецк — 28, Междуреченск — 25, Кемерово — 24, Белово — 19, Мыски — 13, Прокопьевск — 11, Калтан — 10, Киселевск — девять, Осинники — девять, Юрга — шесть, Гурьевский МО — пять, Анжеро-Судженск — пять, Таштагольский МР — четыре, Яшинский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий — два, Полысаево — два, Новокузнецкий МР — два, Прокопьевский МО — два, Краснобродский — один, Беловский МР — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 178 пациентов выздоровели, шесть человек скончались.