Барнаул, 9 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5668 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 615 (+8 за сутки), из них 245 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 726 человек, +36 за сутки) и ОРВИ (53 606 человек, +246 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 947 детей (+33 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (80 134 человека, +294 за сутки) новый вирус победил 59 921 человек (всего +45 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8212 (+401 за сутки).

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