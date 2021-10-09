Москва, , 08:22 — REGNUM Старший заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет с визитом в Москву в период с 11 по 13 октября, как об этом просила американская сторона. Об этом сегодня, 9 октября, написала на своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11−13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона», — пишет Захарова.

Она уточнила, что в Москве у Нуланд состоятся переговоры в МИД России, а также ряд встреч с другими официальными лицами в иных российских ведомствах.

Напомним, что российская сторона не хотела давать Нуланд въездную визу без того, чтобы американская сторона не дала визу ряду российских дипломатов В итоге ситуацию удалось урегулировать.