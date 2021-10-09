Улан-Удэ, 9 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1880. За минувшие сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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По состоянию на 9 октября, в ковидных стационарах республики лечатся 632 пациента, у 532 из которых выявлена также внебольничная пневмония. В реанимации находится 67 тяжёлых больных, 31 человек подключён к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 872 койки: занято — 632, свободно — 240 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,5%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение проходит ещё более 1,5 тыс. носителей коронавируса.