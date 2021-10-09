Москва, 9 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Средняя стоимость автомобилей массовых брендов в России выросла на 0,8% за сентябрь. Об этом сообщает портал «Авто.ру».

Roberts.com.ph Автомобили

За первый месяц осени в России выросли рекомендованные розничные цены на автомобили 18 брендов. Больше всего подорожали автомобили отечественной марки Lada. Рекомендованные цены на авто этой марки за месяц в среднем выросли на 2,5%.

Также существенный рост — на 2% — продемонстрировали российские внедорожники УАЗ. Стоимость автомобилей Cadillac выросла на 1,8%. Для брендов Lexus, Mazda и Haval этот показатель составил 1,5%, 1,2% и 1,1% соответственно. Замкнули список самых подорожавших автомобилей модели марок Nissan (1%), Mitsubishi (0,8%), Hyundai (0,6%) и Changan (0,5%).

В среднем новые автомобили в России подорожали за сентябрь на 0,5%. С начала 2021 года рост цен составил около 7,8%.