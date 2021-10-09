Казань, 9 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии у российских футболистов не получалась игра с мячом. Об этом 9 октября рассказал журналистам главный тренер национальной российской команды Валерий Карпин.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Все они не делали так, как надо, даже по сравнению с соперником. Соперник делал то, что было нужно. Не получилась игра с мячом, игра все время без мяча очень тяжелая, сил на атаку не хватает, опять теряешь. Опять отбираешь, опять нападаешь», — сказал он.

Также Карпин отметил, что игроки сборной России в матче со Словакией создали «нормальное» количество острых моментов и добавил, что он остался доволен связкой защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии.

«С 46-й минуты начали играть чуть ниже, перестроились в 5−4-1», — уточнил главный тренер российской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России по футболу добилась победы над командой из Словакии в матче отборочного раунда Чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу российских футболистов.