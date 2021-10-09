Кабанский район, Бурятия, 9 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Кабанском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело после смерти пятилетней девочки. Её тело нашли 6 октября рядом с колодцем на станции Посольская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Место трагедии в Бурятии

По данным ведомства, в день трагедии мать ребёнка колола дрова, а дочь играла рядом. В какой-то момент женщина попросила девочку принести хозяйственные перчатки. Из-за того, что ребёнок долго не возвращался, мать пошла её искать. В ходе поисков она дошла до колодца на пустыре, из которого семья брала воду.

«Его горловина была накрыта досками. Мать обратила внимание, что часть досок сломаны, подбежала ближе и увидела в шахте колодца в воде шапку дочери. Женщина самостоятельно смогла извлечь девочку и поднять ее наверх, но к этому времени ребенок уже скончался», — отметили в управлении.

Предположительно, девочка по пути домой начала играть на настиле, из-за чего доски проломились.

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