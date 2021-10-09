Вена, , 08:08 — REGNUM Австрия столкнулась с правительственным кризисом из-за прокурорского расследования в отношении австрийского канцлера Себастьяна Курца. Об этом заявил президент страны Александр ван дер Беллен, 8 октября передал телеканал ORF 2.

Александр ван дер Беллен Christian Jansky

Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет не о государственном кризисе, поскольку указанная ситуация не касается системы управления государством. Ван дер Беллен также отметил, что подозрения следствия в отношении Курца и его приближенных существенны, однако неизвестно, будут ли выдвинуты какие-либо обвинения или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Себастьян Курц отверг все подозрения о пособничестве взяточничеству и сообщил, что не собирается уходить в отставку.

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