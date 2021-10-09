Оттава, 9 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Политика мультикультурализма по-прежнему придает жизнеспособность канадскому обществу, несмотря на проблемы и препятствия на пути к инклюзивной, справедливой и равноправной Канаде. Об этом 8 октября заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая по случаю 50-летия канадской политики мультикультурализма.

Pm.gc.ca Джастин Трюдо

«В этот день в 1971 году премьер-министр Пьер Эллиот Трюдо объявил мультикультурализм официальной государственной политикой — первой в своем роде в мире — чтобы признать вклад культурного разнообразия и мультикультурного гражданства в канадскую социальную ткань», — сказал он.

Сегодня, по словам Трюдо-младшего, правительство Канады признаёт, что «создание мультикультурного общества еще не завершено».

«В этом году несколько тревожных и вызывающих разногласия инцидентов, мотивированных ненавистью, напомнили нам, что предрассудки, системный расизм и дискриминация продолжают оставаться жизненной реальностью для многих коренных и чернокожих народов, религиозных меньшинств и расовых сообществ. Многие также продолжают сталкиваться с препятствиями для участия в социальной и экономической жизни, которые только усугубились во время пандемии COVID-19», — объяснил глава канадского правительства.

Он добавил, что на новом этапе развития мультикультурного общества в Канаде нужно будет «признать богатую культуру коренных народов, инуитов и метисов», приверженность к уважению их прав, а также способствовать всеобщему примирению на канадской земле.