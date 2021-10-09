Горно-Алтайск, 9 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Бийске Алтайского края осуждён руководитель фирмы из Новокузнецка за дачу взятки министру здравоохранения Республики Алтай и его заместителю. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Publicdomainpictures.net Взятка

По данным следствия, с июля по декабрь 2020 года обвиняемый, фактически руководя компанией, занимающейся оптовой торговлей медицинских товаров, дал 660 тыс. рублей алтайским чиновникам. Последние взамен обещали предпринимателю покровительство и получение его фирмой госзаказов.

«В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях», — отметили в управлении.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Расследование дела против руководителей минздрава Республики Алтай продолжается.