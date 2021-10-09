Чита, 9 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Более 70 сотрудников администрации губернатора Забайкальского края сегодня, 9 октября, вышли на субботник и очистили от мусора территорию в районе улицы Коханского в Чите. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Мешки с мусором, собранные чиновниками Забайкалья

«Порядка 150 мешков с мусором собрали в районе клинического медицинского центра, краевого перинатального центра. Мусора не так много, как раньше, потому что на субботник здесь выходим стабильно — в последний раз убирались весной», — отметил первый заместитель руководителя администрации Александр Якимов.

Известно уже, что следующий субботник пройдет 16 октября.

Пресс-служба правительства Забайкалья Чиновники Забайкалья участвуют в субботнике

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Чите стартовал традиционный месячник санитарной очистки. В связи с этим даны рекомендации в работе МП «ДМРСУ», ООО «Олерон+», главам муниципальных районов Читы, руководителям структурных подразделений, предприятий и учреждений.

Также утвержден список территорий, закрепленных за организациями и учреждениями краевого центра, состоящий из 336 пунктов.

Пресс-служба правительства Забайкалья Итоги субботника чиновников Забайкалья

На прошлой неделе в Чите организовали высадку деревьев. На место десяти старых тополей с почти целиком сгнившими изнутри стволами были высажены 14 подрощенных елей.

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